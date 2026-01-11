Каррерас наступил шипами на ногу Ямалю в матче «Барселона» — «Реал», судья не дал карточку

Защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас наступил шипами на ногу вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю в финале Суперкубка Испании. Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Инцидент произошёл на 21-й минуте матча. Арбитр Монтеро зафиксировал фол, но не стал показывать карточку игроку мадридцев.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.