«Интер» — «Наполи»: Димарко вывел хозяев вперёд на девятой минуте
В эти минуты проходит матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются миланский «Интер» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Даниэле Довери. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Интера».
Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
2 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Димарко – 9' 1:1 Мактоминей – 26' 2:1 Чалханоглу – 73' 2:2 Мактоминей – 81'
Первый мяч в матче забил защитник хозяев Федерико Димарко на девятой минуте.
«Интер» с 42 очками после 18 игр занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» набрал 38 очков после 18 туров и располагается на четвёртой строчке в Серии А. Второе место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», у которого 40 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Рома», у которой 39 очков.
