Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
И. о. главного тренера «МЮ» Флетчер прокомментировал поражение от «Брайтона»

И. о. главного тренера «МЮ» Флетчер прокомментировал поражение от «Брайтона»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался после поражения «красных дьяволов» в матче третьего раунда Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2).

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12'     0:2 Уэлбек – 64'     1:2 Шешко – 85'    
Удаления: Лэйси – 89' / нет

«Смешанные впечатления от игры. Мы неплохо её начали, но гол выбил нас из колеи. В перерыве я призвал футболистов быстрее перемещать мяч, а не просто действовать хладнокровно.

Когда мы отыграли один гол, счёт стал 1:2, я подумал: «Вот оно!» Болельщики были воодушевлены, энергия била ключом, но мы не смогли довести дело до конца и сравнять счет.

Думаю, уязвимость игроков была видна, но они должны отреагировать. Уверенность – один из важнейших компонентов в футболе, когда у тебя её нет – нужно собраться, тогда она вернётся. Всё зависит от игроков, они должны сделать всё, чтобы у них было за что бороться в этом сезоне. Команда достаточно хороша, чтобы добиться успеха в этом сезоне, но нужно собраться», – приводит слова Флетчера BBC.

Новости. Футбол
