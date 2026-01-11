И. о. главного тренера «МЮ» Флетчер прокомментировал поражение от «Брайтона»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался после поражения «красных дьяволов» в матче третьего раунда Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2).

«Смешанные впечатления от игры. Мы неплохо её начали, но гол выбил нас из колеи. В перерыве я призвал футболистов быстрее перемещать мяч, а не просто действовать хладнокровно.

Когда мы отыграли один гол, счёт стал 1:2, я подумал: «Вот оно!» Болельщики были воодушевлены, энергия била ключом, но мы не смогли довести дело до конца и сравнять счет.

Думаю, уязвимость игроков была видна, но они должны отреагировать. Уверенность – один из важнейших компонентов в футболе, когда у тебя её нет – нужно собраться, тогда она вернётся. Всё зависит от игроков, они должны сделать всё, чтобы у них было за что бороться в этом сезоне. Команда достаточно хороша, чтобы добиться успеха в этом сезоне, но нужно собраться», – приводит слова Флетчера BBC.