«Барселона» — «Реал»: Винисиус Жуниор сравнял счёт на 45+2-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 45+2-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счёт. Ранее, на 36-й минуте, бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперёд.
На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.
