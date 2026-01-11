«Для «Зенита» это не потеря». Гасилин — о трансферах Лусиано Гонду и Дивеева

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о трансферах нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА и защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

«Лусиано — хороший форвард. Это фактурный игрок, он может зацепиться, тонко сыграть. Для «Зенита» это тоже не потеря, там он стал игроком ротации. О том, кто в этой сделке победил, мы узнаем только в весенней части сезона.

ЦСКА нужен защитник, потому что они потеряли двух игроков на этой линии. Но Дивеев был основным при любом раскладе, даже тренируясь два раза в неделю. Травмы у Игоря присутствуют, с ними нужно что‑то решать. Но если «Зенит» подписал, они больше осведомлены об этом, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня ЦСКА объявил о переходе Лусиано Гонду. Соглашение с 24‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2029/2030. «Зенит» объявил о трансфере защитника армейцев Игоря Дивеева.