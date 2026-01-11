Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для «Зенита» это не потеря». Гасилин — о трансферах Лусиано Гонду и Дивеева

«Для «Зенита» это не потеря». Гасилин — о трансферах Лусиано Гонду и Дивеева
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о трансферах нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА и защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

«Лусиано — хороший форвард. Это фактурный игрок, он может зацепиться, тонко сыграть. Для «Зенита» это тоже не потеря, там он стал игроком ротации. О том, кто в этой сделке победил, мы узнаем только в весенней части сезона.

ЦСКА нужен защитник, потому что они потеряли двух игроков на этой линии. Но Дивеев был основным при любом раскладе, даже тренируясь два раза в неделю. Травмы у Игоря присутствуют, с ними нужно что‑то решать. Но если «Зенит» подписал, они больше осведомлены об этом, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня ЦСКА объявил о переходе Лусиано Гонду. Соглашение с 24‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2029/2030. «Зенит» объявил о трансфере защитника армейцев Игоря Дивеева.

Материалы по теме
«Братец, я буду скучать». Матвей Лукин отреагировал на переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android