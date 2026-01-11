«Манчестер Юнайтед» не смог победить в двух матчах после увольнения Аморима

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче третьего раунда Кубка Англии со счётом 1:2. Тем самым «красные дьяволы» не смогли победить во втором матче подряд после ухода с поста главного тренера Рубена Аморима.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (2:2) с предпоследнего места в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Пресс-служба манчестерского клуба объявила об отставке Аморима с должности главного тренера 5 января. На данный момент должность исполняющего обязанности наставника команды занимает Даррен Флетчер.

В следующем матче «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ. Игра пройдёт 17 января.