Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» не смог победить в двух матчах после увольнения Аморима

«Манчестер Юнайтед» не смог победить в двух матчах после увольнения Аморима
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче третьего раунда Кубка Англии со счётом 1:2. Тем самым «красные дьяволы» не смогли победить во втором матче подряд после ухода с поста главного тренера Рубена Аморима.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12'     0:2 Уэлбек – 64'     1:2 Шешко – 85'    
Удаления: Лэйси – 89' / нет

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (2:2) с предпоследнего места в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Пресс-служба манчестерского клуба объявила об отставке Аморима с должности главного тренера 5 января. На данный момент должность исполняющего обязанности наставника команды занимает Даррен Флетчер.

В следующем матче «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ. Игра пройдёт 17 января.

