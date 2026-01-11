«Манчестер Юнайтед» не смог победить в двух матчах после увольнения Аморима
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче третьего раунда Кубка Англии со счётом 1:2. Тем самым «красные дьяволы» не смогли победить во втором матче подряд после ухода с поста главного тренера Рубена Аморима.
Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12' 0:2 Уэлбек – 64' 1:2 Шешко – 85'
Удаления: Лэйси – 89' / нет
Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (2:2) с предпоследнего места в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Пресс-служба манчестерского клуба объявила об отставке Аморима с должности главного тренера 5 января. На данный момент должность исполняющего обязанности наставника команды занимает Даррен Флетчер.
В следующем матче «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ. Игра пройдёт 17 января.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 января 2026
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 11 января 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:25
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:48
-
22:47
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:10
-
22:00
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:27
-
21:24
-
21:24