Винисиус в матче с «Барселоной» оформил 15-е результативное действие в 15-м финале за клуб

Гол бразильца Винисиуса Жуниора в ворота «Барселоны» в Суперкубке Испании стал для бразильца 15-м результативным действием в 15-м финале за клуб. Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус отличился на 45+2-й минуте. Таким образом, у бразильца теперь девять голов и шесть результативных передач в 15 финальных матчах за «Королевский клуб».

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.