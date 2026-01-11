Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду наблюдает с трибун за финальным матчем Суперкубка Испании

Криштиану Роналду наблюдает с трибун за финальным матчем Суперкубка Испании
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду наблюдает с трибун за финальным матчем Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». На данный момент счёт в матче 2:2.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Фото: Кадр из трансляции

Нападающий выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Роналду провёл за «Реал» 292 матча, в которых забил 311 голов. В составе «сливочных» футболист дважды выигрывал Суперкубок Испании в 2012 и 2017 годах.

«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Битва ещё не окончена». Роналду сделал амбициозный пост в соцсетях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android