Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду наблюдает с трибун за финальным матчем Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». На данный момент счёт в матче 2:2.

Фото: Кадр из трансляции

Нападающий выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Роналду провёл за «Реал» 292 матча, в которых забил 311 голов. В составе «сливочных» футболист дважды выигрывал Суперкубок Испании в 2012 и 2017 годах.

«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.