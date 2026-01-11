Криштиану Роналду наблюдает с трибун за финальным матчем Суперкубка Испании
Поделиться
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду наблюдает с трибун за финальным матчем Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». На данный момент счёт в матче 2:2.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Фото: Кадр из трансляции
Нападающий выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Роналду провёл за «Реал» 292 матча, в которых забил 311 голов. В составе «сливочных» футболист дважды выигрывал Суперкубок Испании в 2012 и 2017 годах.
«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.
В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 января 2026
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 11 января 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:25
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:48
-
22:47
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:10
-
22:00
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:27
-
21:24
-
21:24