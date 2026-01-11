Гарсия стал самым юным испанцем с голом и выходом в старте «Реала» в «класико» с 2017 года

Нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия стал самым молодым испанским игроком, вышедшим в стартовом составе и отметившимся голом в «эль класико» с «Барселоной» с 2017 года. Финал Суперкубка Испании проходит на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гонсало Гарсия заменил в стартовом составе «Реала» полузащитника Арду Гюлера за час до начала игры. На 45+6-й минуте испанец сравнял счёт.
Таким образом, Гарсия вышел в основе и забил «Барселоне» в возрасте 21 года и 293 дней. В 2017 году аналогичное достижение совершил полузащитник Марко Асенсио в 21 год и 207 дней.
