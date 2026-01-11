Скидки
Главная Футбол Новости

Гарсия стал самым юным испанцем с голом и выходом в старте «Реала» в «класико» с 2017 года

Гарсия стал самым юным испанцем с голом и выходом в старте «Реала» в «класико» с 2017 года
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия стал самым молодым испанским игроком, вышедшим в стартовом составе и отметившимся голом в «эль класико» с «Барселоной» с 2017 года. Финал Суперкубка Испании проходит на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Гонсало Гарсия заменил в стартовом составе «Реала» полузащитника Арду Гюлера за час до начала игры. На 45+6-й минуте испанец сравнял счёт.

Таким образом, Гарсия вышел в основе и забил «Барселоне» в возрасте 21 года и 293 дней. В 2017 году аналогичное достижение совершил полузащитник Марко Асенсио в 21 год и 207 дней.

