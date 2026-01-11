Впервые в XXI веке в матче «эль класико» забито три гола в добавленное время первого тайма
Мадридский «Реал» и «Барселона» забили три гола в добавленное время первого тайма в матче между собой впервые в XXI веке. Это случилось в финальной игре Суперкубка Испании. На данный момент счёт в матче 2:2.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
На 45+2-й минуте забил вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 45+4-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил второй гол «Барселоны». На 45+6-й минуте Гонсало Гарсия снова сделал счёт равным. Ранее, на 36-й минуте, бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперёд.
«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.
В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.
