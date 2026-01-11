Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Впервые в XXI веке в матче «эль класико» забито три гола в добавленное время первого тайма

Впервые в XXI веке в матче «эль класико» забито три гола в добавленное время первого тайма
Комментарии

Мадридский «Реал» и «Барселона» забили три гола в добавленное время первого тайма в матче между собой впервые в XXI веке. Это случилось в финальной игре Суперкубка Испании. На данный момент счёт в матче 2:2.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

На 45+2-й минуте забил вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 45+4-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил второй гол «Барселоны». На 45+6-й минуте Гонсало Гарсия снова сделал счёт равным. Ранее, на 36-й минуте, бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперёд.

«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.

Материалы по теме
Фото
Криштиану Роналду наблюдает с трибун за финальным матчем Суперкубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android