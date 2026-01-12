«Интер» — «Наполи»: Чалханоглу вывел миланцев вперёд на 73-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются миланский «Интер» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Даниэле Довери. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Интера».

Хакан Чалханоглу вывел хозяев вперёд на 73-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник «Интера» Федерико Димарко на девятой минуте, а полузащитник гостей Скотт Мактоминей восстановил равновесие на 27-й минуте.

«Интер» с 42 очками после 18 игр занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» набрал 38 очков после 18 туров и располагается на четвёртой строчке в Серии А. Второе место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», у которого 40 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Рома», у которой 39 очков.