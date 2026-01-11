Шешко из «МЮ» забил в двух матчах после ухода Аморима больше голов, чем за половину сезона
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко отличился в матче третьего раунда Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2). Тем самым словенец забил третий гол в двух матчах после ухода Рубена Аморима с поста главного тренера. Это больше, чем за предыдущую часть сезона.
Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12' 0:2 Уэлбек – 64' 1:2 Шешко – 85'
Удаления: Лэйси – 89' / нет
Ранее Шешко оформил дубль в матче с «Бёрнли» (2:2). Всего в нынешнем сезоне форвард отличился пять раз и отдал одну результативную передачу в 19 встречах за клуб во всех турнирах.
Словенский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «РБ Лейпциг» за € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2030 года.
