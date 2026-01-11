Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шешко из «МЮ» забил в двух матчах после ухода Аморима больше голов, чем за половину сезона

Шешко из «МЮ» забил в двух матчах после ухода Аморима больше голов, чем за половину сезона
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко отличился в матче третьего раунда Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2). Тем самым словенец забил третий гол в двух матчах после ухода Рубена Аморима с поста главного тренера. Это больше, чем за предыдущую часть сезона.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12'     0:2 Уэлбек – 64'     1:2 Шешко – 85'    
Удаления: Лэйси – 89' / нет

Ранее Шешко оформил дубль в матче с «Бёрнли» (2:2). Всего в нынешнем сезоне форвард отличился пять раз и отдал одну результативную передачу в 19 встречах за клуб во всех турнирах.

Словенский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «РБ Лейпциг» за € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2030 года.

Материалы по теме
«МЮ» провалился в первом матче без Аморима! С аутсайдером АПЛ!
«МЮ» провалился в первом матче без Аморима! С аутсайдером АПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android