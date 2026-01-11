Шешко из «МЮ» забил в двух матчах после ухода Аморима больше голов, чем за половину сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко отличился в матче третьего раунда Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2). Тем самым словенец забил третий гол в двух матчах после ухода Рубена Аморима с поста главного тренера. Это больше, чем за предыдущую часть сезона.

Ранее Шешко оформил дубль в матче с «Бёрнли» (2:2). Всего в нынешнем сезоне форвард отличился пять раз и отдал одну результативную передачу в 19 встречах за клуб во всех турнирах.

Словенский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «РБ Лейпциг» за € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2030 года.