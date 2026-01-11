Мбаппе вышел на замену на 76-й минуте финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал»

Французский нападающий Килиан Мбаппе появился на поле на 76-й минуте финального матча Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мбаппе пропустил полуфинал турнира из-за травмы, а на финальную игру остался в запасе. За 14 минут до конца игры француз заменил нападающего Гонсало Гарсию.

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.