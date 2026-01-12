Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
23:00 Мск
Барселона — Реал, результат матча 11 января 2026, счёт 3:2, финал Суперкубка Испании 2025/2026

«Барселона» победила «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании, Рафинья оформил дубль
Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 праздновали сине-гранатовые.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

На 36-й минуте бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперёд. На 45+2-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счёт. На 45+4-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил второй гол каталонцев. На 45+6-й минуте Гонсало Гарсия вновь сделал счёт равным. На 73-й минуте Рафинья оформил дубль. На 90+1-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил красную карточку.

Таким образом, «Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

