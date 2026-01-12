«Барселона» победила «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании, Рафинья оформил дубль

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 праздновали сине-гранатовые.
На 36-й минуте бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперёд. На 45+2-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счёт. На 45+4-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил второй гол каталонцев. На 45+6-й минуте Гонсало Гарсия вновь сделал счёт равным. На 73-й минуте Рафинья оформил дубль. На 90+1-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил красную карточку.
Таким образом, «Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.
