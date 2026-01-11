«Все приехали без лишнего веса». Черчесов — о начале зимних сборов «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о начальном этапе подготовки команды на зимних сборах перед второй частью сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Надо отдать должное ребятам – все приехали без лишнего веса, выполнили программу на зимний отпуск. Футболисты в хорошем состоянии, поэтому с первого дня мы не вкатываемся, а работаем на полной мощности. Были проблемы с визами у наших сенегальцев [Гадио и Ндонга] и ангольца [Келиано], поэтому только в воскресенье они провели свою первую тренировку. Правда, они работали в зале ещё в субботу и пребывают тоже в хорошей форме.

Мы проводим объёмные тренировки длительностью в час и 30 минут каждая. Всё идёт своим чередом. Все три сбора мы распланировали с определенными параметрами. Погода в Турции не солнечная, но для работы отличная. У нас на тренировочном поле 25 футболистов – оптимальная заявка на контрольные игры. Ибишев после тренировки в воскресенье проверится на повреждение колена, а ранее приболел Гаджиев», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.