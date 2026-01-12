«Барселона» — «Реал»: де Йонг получил прямую красную карточку за фол на Мбаппе

В эти минуты проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 90+1-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил прямую красную карточку за фол на форварде мадридцев Килиане Мбаппе.

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1. «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.