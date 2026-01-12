Фото: фол де Йонга на Мбаппе на красную карточку в матче «Барселона» — «Реал»

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 праздновали сине-гранатовые.

На 90+1-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил прямую красную карточку за фол на нападающем «Реала» Килиане Мбаппе, который вышел на замену на 76-й минуте.

Фото: кадр из трансляции

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.