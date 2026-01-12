Ламин Ямаль выиграл пятый трофей с «Барселоной». У Месси в его возрасте было два титула

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль завоевал пятый трофей в составе каталонцев. В финале Суперкубка Испании сине-гранатовые одержали победу над мадридским «Реалом» (3:2). Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

Ямаль завоевал свой пятый трофей с клубом в возрасте 18 лет и 182 дня. Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси к такому возрасту имел в своей коллекции всего два титула с сине-гранатовыми — победу в чемпионате Испании — 2004/2005 и в Суперкубке Испании — 2005.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.