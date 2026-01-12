Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Барселона» выиграла 16-й Суперкубок Испании в истории. Это рекорд турнира
«Барселона» в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании, что является рекордом турнира. В финальном матче Суперкубка Испании сине-гранатовые переиграли мадридский «Реал» со счётом 3:2.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

На 36-й минуте бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперёд. На 45+2-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счёт. На 45+4-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил второй гол каталонцев. На 45+6-й минуте Гонсало Гарсия вновь сделал счёт равным. На 73-й минуте бразилец Рафинья оформил дубль. На 90+1-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил красную карточку.

Мадридский «Реал» становился победителем турнира 13 раз. По три раза трофей выигрывали «Атлетик» из Бильбао и «Депортиво».

