«Барселона» выиграла 16-й Суперкубок Испании в истории. Это рекорд турнира

«Барселона» в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании, что является рекордом турнира. В финальном матче Суперкубка Испании сине-гранатовые переиграли мадридский «Реал» со счётом 3:2.

На 36-й минуте бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперёд. На 45+2-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счёт. На 45+4-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил второй гол каталонцев. На 45+6-й минуте Гонсало Гарсия вновь сделал счёт равным. На 73-й минуте бразилец Рафинья оформил дубль. На 90+1-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил красную карточку.

Мадридский «Реал» становился победителем турнира 13 раз. По три раза трофей выигрывали «Атлетик» из Бильбао и «Депортиво».