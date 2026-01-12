«Барселона» повторила победную серию 10-летней давности, обыграв в финале «Реал»

«Барселона» довела победную серию во всех турнирах до 10 встреч, одолев в финале Суперкубка Испании мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

Одержав 10-ю подряд победу, сине-гранатовые выдали лучшую серию за последние 10 лет. В последний раз такое количество побед подряд каталонцами было одержано в период с апреля по август 2016 года.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что также является рекордом. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.