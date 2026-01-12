Скидки
«Барселона» во второй раз подряд обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании

Комментарии

«Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» (3:2) в финале Суперкубка Испании во второй раз подряд. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Годом ранее сине-гранатовые также встречались с «Реалом» в решающем матче турнира. В той встрече клуб из столицы Каталонии одержал разгромную победу со счётом 5:2.

Таким образом, «Барселона» защитила свой титул и завоевала трофей в 16-й раз в клубной истории, что является рекордом. В активе ближайшего преследователя, мадридского «Реала», 13 выигранных трофеев.

