«Барселона» во второй раз подряд обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» (3:2) в финале Суперкубка Испании во второй раз подряд. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

Годом ранее сине-гранатовые также встречались с «Реалом» в решающем матче турнира. В той встрече клуб из столицы Каталонии одержал разгромную победу со счётом 5:2.

Таким образом, «Барселона» защитила свой титул и завоевала трофей в 16-й раз в клубной истории, что является рекордом. В активе ближайшего преследователя, мадридского «Реала», 13 выигранных трофеев.