Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании

Рафинья признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании, в котором сине-гранатовые победили мадридский «Реал» со счётом 3:2.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Бразильский футболист отметился дублем в этой встрече, забив на 36-й и 73-й минутах. Также забитыми мячами отметились Роберт Левандовски за «Барселону», Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия за мадридский «Реал».

Фото: Кадр из трансляции

«Барселона» в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании, что является рекордом турнира. В финале предыдущего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2. В нынешнем сезоне команды также встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Барселона» выиграла 16-й Суперкубок Испании в истории. Это рекорд турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android