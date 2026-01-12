Рафинья признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании, в котором сине-гранатовые победили мадридский «Реал» со счётом 3:2.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Бразильский футболист отметился дублем в этой встрече, забив на 36-й и 73-й минутах. Также забитыми мячами отметились Роберт Левандовски за «Барселону», Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия за мадридский «Реал».
Фото: Кадр из трансляции
«Барселона» в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании, что является рекордом турнира. В финале предыдущего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2. В нынешнем сезоне команды также встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.
Комментарии
- 12 января 2026
-
01:57
-
01:47
-
01:35
-
01:32
-
01:14
-
01:14
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:34
-
00:32
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 11 января 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:25
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:48
-
22:47
-
22:38