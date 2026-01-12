Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании, в котором сине-гранатовые победили мадридский «Реал» со счётом 3:2.

Бразильский футболист отметился дублем в этой встрече, забив на 36-й и 73-й минутах. Также забитыми мячами отметились Роберт Левандовски за «Барселону», Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия за мадридский «Реал».

Фото: Кадр из трансляции

«Барселона» в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании, что является рекордом турнира. В финале предыдущего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2. В нынешнем сезоне команды также встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.