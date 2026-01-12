Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе проиграл пять из шести «эль класико» с момента перехода в «Реал»

Килиан Мбаппе проиграл пять из шести «эль класико» с момента перехода в «Реал»
Комментарии

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерпел пятое поражение в шестом матче с «Барселоной» с момента своего перехода в клуб. Каталонцы одержали победу над «сливочными» (3:2) в финале Суперкубка Испании. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Мбаппе начал матч на скамье запасных, а на поле появился на 76-й минуте, заменив испанца Гонсало Гарсию. Ранее нападающий пропустил полуфинал турнира из-за травмы.

Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из французского «ПСЖ» летом 2024 года. В текущем сезоне на его счету 29 голов и пять результативных передач в 24 играх.

Материалы по теме
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи! «Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
«Барса» — обладатель Суперкубка Испании! В эпичном финале обыграли «Реал»
Live
«Барса» — обладатель Суперкубка Испании! В эпичном финале обыграли «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android