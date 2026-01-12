Килиан Мбаппе проиграл пять из шести «эль класико» с момента перехода в «Реал»

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерпел пятое поражение в шестом матче с «Барселоной» с момента своего перехода в клуб. Каталонцы одержали победу над «сливочными» (3:2) в финале Суперкубка Испании. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

Мбаппе начал матч на скамье запасных, а на поле появился на 76-й минуте, заменив испанца Гонсало Гарсию. Ранее нападающий пропустил полуфинал турнира из-за травмы.

Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из французского «ПСЖ» летом 2024 года. В текущем сезоне на его счету 29 голов и пять результативных передач в 24 играх.