«Наполи» ушёл от поражения в матче Серии А с «Интером» благодаря дублю Мактоминея

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл защитник «Интера» Федерико Димарко на девятой минуте. Полузащитник гостей Скотт Мактоминей восстановил равновесие на 27-й минуте. Хакан Чалханоглу вывел хозяев вперёд на 73-й минуте. Мактоминей сравнял счёт на 81-й минуте, оформив дубль.

«Интер» с 43 очками после 18 игр занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» набрал 39 очков после 18 туров и располагается на третьей строчке. Второе место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», у которого 40 очков.