Интер — Наполи, результат матча 11 января 2026, счёт 2:2, 20-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» ушёл от поражения в матче Серии А с «Интером» благодаря дублю Мактоминея
Комментарии

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Димарко – 9'     1:1 Мактоминей – 26'     2:1 Чалханоглу – 73'     2:2 Мактоминей – 81'    

Счёт в матче открыл защитник «Интера» Федерико Димарко на девятой минуте. Полузащитник гостей Скотт Мактоминей восстановил равновесие на 27-й минуте. Хакан Чалханоглу вывел хозяев вперёд на 73-й минуте. Мактоминей сравнял счёт на 81-й минуте, оформив дубль.

«Интер» с 43 очками после 18 игр занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» набрал 39 очков после 18 туров и располагается на третьей строчке. Второе место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», у которого 40 очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Интер» — «Наполи»: Мактоминей сравнял счёт на 81-й минуте
