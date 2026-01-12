Фото: «Барселона» получила трофей за победу в Суперкубке Испании

Футболистам «Барселоны» вручили трофей за победу в Суперкубке Испании. В финале турнира сине-гранатовые одержали победу над мадридским «Реалом» (3:2). Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

После финального свистка состоялась церемония награждения, на которой футболистам «Барселоны» вручили золотые медали и трофей победителей Суперкубка страны.

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Барселона» защитила свой титул и завоевала трофей в 16-й раз в клубной истории, что является рекордом. В активе ближайшего преследователя, мадридского «Реала», 13 побед в Суперкубке Испании.