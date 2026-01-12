Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах. Это их лучшая серия за 10 лет

«Барселона» одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах. Это их лучшая серия за 10 лет
Комментарии

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:2. Для каталонцев эта победа стала 10-й подряд во всех турнирах.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Таким образом, у «Барселоны» не было такой серии побед, как сейчас, с 2016 года. В последний раз каталонцам удавалось выиграть столько же матчей подряд в период с 6 января по 7 февраля 2016 года.

За это время сине-гранатовые одержали верх в матче Кубка Испании с «Гвадалахарой» (1:0), выиграли во встрече Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (2:1), а также победили в двух встречах Суперкубка страны («Атлетик» — 5:0 и «Реал» — 3:2). Кроме того, на счету «блауграны» шесть побед в играх Ла Лиги. Их соперниками были «Алавес» (3:1), «Атлетико» (3:1), «Бетис» (5:3), «Осасуна» (2:0), «Вильярреал» (2:0) и «Эспаньол» (2:0). Последнее поражение команды Ханса-Дитера Флика состоялось 25 ноября 2025 года в Лиге чемпионов, где каталонцы уступили «Челси» со счётом 0:3.

Материалы по теме
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android