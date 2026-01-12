«Барселона» одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах. Это их лучшая серия за 10 лет

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:2. Для каталонцев эта победа стала 10-й подряд во всех турнирах.

Таким образом, у «Барселоны» не было такой серии побед, как сейчас, с 2016 года. В последний раз каталонцам удавалось выиграть столько же матчей подряд в период с 6 января по 7 февраля 2016 года.

За это время сине-гранатовые одержали верх в матче Кубка Испании с «Гвадалахарой» (1:0), выиграли во встрече Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (2:1), а также победили в двух встречах Суперкубка страны («Атлетик» — 5:0 и «Реал» — 3:2). Кроме того, на счету «блауграны» шесть побед в играх Ла Лиги. Их соперниками были «Алавес» (3:1), «Атлетико» (3:1), «Бетис» (5:3), «Осасуна» (2:0), «Вильярреал» (2:0) и «Эспаньол» (2:0). Последнее поражение команды Ханса-Дитера Флика состоялось 25 ноября 2025 года в Лиге чемпионов, где каталонцы уступили «Челси» со счётом 0:3.