Алонсо назвал причину замены Винисиуса в концовке «эль класико» в Суперкубке Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о замене нападающего Винисиуса Жуниора заменой на 82-й минуте финального матча Суперкубка Испании 2026 года с каталонской «Барселоной» (3:2).

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Винисиус был очень хорош. Он попросил заменить его из-за усталости, у него были судороги. Тем не менее, он постоянно представлял угрозу и создал много проблем сопернику на чужой половине поля. Его гол был эффектным. Сейчас самое важное — это возвращение игроков в строй», — приводит слова Алонсо издание AS.

Напомним, на 82-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу каталонцев Алонсо заменил автора первого гола «сливочных» Винисиуса на аргентинского вингера Франко Мастантуоно.

