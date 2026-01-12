Алонсо назвал причину замены Винисиуса в концовке «эль класико» в Суперкубке Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о замене нападающего Винисиуса Жуниора заменой на 82-й минуте финального матча Суперкубка Испании 2026 года с каталонской «Барселоной» (3:2).

«Винисиус был очень хорош. Он попросил заменить его из-за усталости, у него были судороги. Тем не менее, он постоянно представлял угрозу и создал много проблем сопернику на чужой половине поля. Его гол был эффектным. Сейчас самое важное — это возвращение игроков в строй», — приводит слова Алонсо издание AS.

Напомним, на 82-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу каталонцев Алонсо заменил автора первого гола «сливочных» Винисиуса на аргентинского вингера Франко Мастантуоно.