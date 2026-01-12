Мбаппе помешал игрокам «Реала» устроить чемпионский коридор для «Барселоны» — источник

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе помешал партнёрам по команде сделать каталонской «Барселоне» чемпионский коридор после поражения команды в финале Суперкубка Испании со счётом 2:3, сообщает журналист Альфредо Мартинес на личной странице в социальной сети X.

Финальный матч турнира прошёл на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.

Отметим, «Барселона» в шестой раз за последние семь игр обыграла «Реал».