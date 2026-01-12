Мбаппе помешал игрокам «Реала» устроить чемпионский коридор для «Барселоны» — источник
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе помешал партнёрам по команде сделать каталонской «Барселоне» чемпионский коридор после поражения команды в финале Суперкубка Испании со счётом 2:3, сообщает журналист Альфредо Мартинес на личной странице в социальной сети X.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Финальный матч турнира прошёл на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).
«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.
Отметим, «Барселона» в шестой раз за последние семь игр обыграла «Реал».
Материалы по теме
Комментарии
- 12 января 2026
-
01:57
-
01:47
-
01:35
-
01:32
-
01:14
-
01:14
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:34
-
00:32
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 11 января 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:25
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:48
-
22:47
-
22:38