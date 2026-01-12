Алонсо объяснил поражение «Реала» в финале Суперкубка Испании с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Команда показала отличное отношение и высокий уровень самоотдачи. Я понимал, что будут моменты, когда нам придётся терпеть без мяча, проявлять устойчивость, контроль и уверенность в том, что мы делаем. В первые 30 минут мы практически ничего не позволили сопернику. За очень короткое время произошло многое. Во втором тайме мы хорошо выходили из обороны через левый фланг с Вини. После добивания мы пропустили гол — счёт стал 3:2, и я был уверен, что у нас будут шансы сравнять. Нам не хватило точности, чтобы довести дело до серии пенальти.

В концовке у нас были силы на этот финальный рывок. Физическое состояние и травмы мешают нам обрести стабильность и равномерно распределять нагрузки», — приводит слова Алонсо AS.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.