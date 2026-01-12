Скидки
«Барселона» выиграла 11-й Суперкубок Испании в XXI. У «Реала» — восемь

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:2. Для каталонцев эта победа стала 11-й в данном турнире в XXI веке, что является рекордом за этот период.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

На втором месте по победам в Суперкубке страны в текущем столетии (26 лет) является мадридский «Реал». На счету «Королевского клуба» восемь титулов.

Напомним, в XXI веке «Барселона» завоёвывала трофей Суперкубка Испании в 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025 и 2026 годах. Всего в активе каталонцев 16 побед в турнире с учётом результатов в XX веке (1983, 1991, 1992, 1994, 1996 годы).

