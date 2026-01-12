Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Испании 2026 года с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 3:2.
«Это был важный финал, поединки с «Реалом» всегда непростые. Горжусь командой — мы действовали в соответствии с планом. Я ещё не заглядывал в раздевалку, игроки празднуют, видел, как они танцуют. Доволен тем, что мы контролировали мяч и ход встречи, в итоге вся команда сделала то, что было нужно. Было непросто, но наши игроки хорошо боролись и играли как единый коллектив — это заметно. На нас оказывали серьёзное давление, как вы могли видеть, но мы справились», — приводит слова Флика издание Marca.
Напомним, сине-гранатовые в седьмой раз обыграли «сливочных» в Суперкубке страны. «Барселона» является самым титулованным клубом в данном турнире. Сине-гранатовые 16 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).
- 12 января 2026
