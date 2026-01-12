Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист раскрыл позицию «Реала» по отсутствию чемпионского коридора для «Барселоны»

Журналист раскрыл позицию «Реала» по отсутствию чемпионского коридора для «Барселоны»
Комментарии

Журналист Альфредо Мартинес раскрыл позицию мадридского «Реала» по поводу отсутствия чемпионского коридора для игроков «Барселоны» (2:3) после победы каталонского клуба в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«В «Реале» утверждают, что именно Федерация приказала им переместиться в другую зону, потому что они попали в поле зрения камер, и поэтому они не сформировали чемпионский коридор», — написал Мартинес на личной странице в социальной сети X.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе помешал партнёрам по команде сделать «Барселоной» чемпионский коридор после поражения команды.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны.

Материалы по теме
Мбаппе помешал игрокам «Реала» устроить чемпионский коридор для «Барселоны» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android