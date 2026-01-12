Журналист раскрыл позицию «Реала» по отсутствию чемпионского коридора для «Барселоны»
Журналист Альфредо Мартинес раскрыл позицию мадридского «Реала» по поводу отсутствия чемпионского коридора для игроков «Барселоны» (2:3) после победы каталонского клуба в финале Суперкубка Испании.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
«В «Реале» утверждают, что именно Федерация приказала им переместиться в другую зону, потому что они попали в поле зрения камер, и поэтому они не сформировали чемпионский коридор», — написал Мартинес на личной странице в социальной сети X.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе помешал партнёрам по команде сделать «Барселоной» чемпионский коридор после поражения команды.
«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны.
