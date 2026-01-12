Журналист раскрыл позицию «Реала» по отсутствию чемпионского коридора для «Барселоны»

Журналист Альфредо Мартинес раскрыл позицию мадридского «Реала» по поводу отсутствия чемпионского коридора для игроков «Барселоны» (2:3) после победы каталонского клуба в финале Суперкубка Испании.

«В «Реале» утверждают, что именно Федерация приказала им переместиться в другую зону, потому что они попали в поле зрения камер, и поэтому они не сформировали чемпионский коридор», — написал Мартинес на личной странице в социальной сети X.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе помешал партнёрам по команде сделать «Барселоной» чемпионский коридор после поражения команды.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны.