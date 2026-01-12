Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: реакция Мбаппе, который пытался остановить чемпионский коридор для «Барселоны»

Фото: реакция Мбаппе, который пытался остановить чемпионский коридор для «Барселоны»
Комментарии

После финального матча Суперкубка Испании 2026 года в соцсетях появился кадр, на котором нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе своей эмоциональной реакцией помешал партнёрам по команде сделать каталонской «Барселоне» чемпионский коридор после поражения команды со счётом 2:3.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Фото: Кадр из трансляции

Камеры трансляции запечатлели Килиана, выражающего своё возмущение, когда он что-то говорил партнерам и уходил с поля. Позже стало известно, что именно нападающий мадридцев увёл своих товарищей по команде на скамейку запасных. Отметим, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо попросил их выйти обратно.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.

Материалы по теме
Журналист раскрыл позицию «Реала» по отсутствию чемпионского коридора для «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android