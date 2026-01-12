Фото: реакция Мбаппе, который пытался остановить чемпионский коридор для «Барселоны»

После финального матча Суперкубка Испании 2026 года в соцсетях появился кадр, на котором нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе своей эмоциональной реакцией помешал партнёрам по команде сделать каталонской «Барселоне» чемпионский коридор после поражения команды со счётом 2:3.
Фото: Кадр из трансляции
Камеры трансляции запечатлели Килиана, выражающего своё возмущение, когда он что-то говорил партнерам и уходил с поля. Позже стало известно, что именно нападающий мадридцев увёл своих товарищей по команде на скамейку запасных. Отметим, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо попросил их выйти обратно.
«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.
