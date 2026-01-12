Скидки
Президент «Барселоны» высказался о победе команды в матче с «Реалом» в Суперкубке Испании

Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал победу команды в финале Суперкубка Испании с «Реалом» (3:2).

Сегодня мы подарили большую радость болельщикам «Барселоны». У нас команда, которая демонстрирует футбол высокого уровня, как и сегодня. Кроме того, мы сплочённые и щедрые друг к другу, мы как одна большая семья: здесь и молодёжь, и родители — отцы и матери. Мне очень нравится такое сочетание воспитанников клуба и игроков, пришедших из других футбольных культур. «В финале «Барселона» — «Реал» фаворита быть не может. Так могло казаться из-за того, что мы лидируем в Ла Лиге. Мы начали очень хорошо, но за две-три минуты соперник сравнял счёт. Мы не дрогнули. Нервы, конечно, были — но это финал. Мне понравился сценарий матча, игра получилась очень упорной», — приводит слова Лапорты AS.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.

