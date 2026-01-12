«Всё произошло быстро». Алонсо – о разговоре с главой «Реала» после поражения от «Барсы»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о разговоре с президентом клуба Флорентино Пересом после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и закончилась победой каталонского клуба со счётом 3:2.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
— Вы говорили с президентом после матча? Что он вам сказал?
— Ничего, ничего. Всё произошло очень быстро, — приводит слова Алонсо AS.
«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.
