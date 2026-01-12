Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё произошло быстро». Алонсо – о разговоре с главой «Реала» после поражения от «Барсы»

«Всё произошло быстро». Алонсо – о разговоре с главой «Реала» после поражения от «Барсы»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о разговоре с президентом клуба Флорентино Пересом после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и закончилась победой каталонского клуба со счётом 3:2.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

— Вы говорили с президентом после матча? Что он вам сказал?
— Ничего, ничего. Всё произошло очень быстро, — приводит слова Алонсо AS.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.

Материалы по теме
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android