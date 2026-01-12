«Всё произошло быстро». Алонсо – о разговоре с главой «Реала» после поражения от «Барсы»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о разговоре с президентом клуба Флорентино Пересом после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и закончилась победой каталонского клуба со счётом 3:2.

— Вы говорили с президентом после матча? Что он вам сказал?

— Ничего, ничего. Всё произошло очень быстро, — приводит слова Алонсо AS.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. Мадридский «Реал», в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.