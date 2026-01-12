37-летний Левандовски повторил достижение Суареса и Гризманна в матчах с «Реалом»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился голом в финале Суперкубка Испании 2026 года с мадридским «Реалом», который завершился победой каталонцев со счётом 3:2. Это 12-й гол поляка в противостояниях с «Королевским клубом» за всю карьеру.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Как сообщает Stats Foot, по этому показателю Левандовски сравнялся с уругвайским экс-форвардом сине-гранатовых Луисом Суаресом и французским нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном. Отмечается, что в XXI веке только звёздный аргентинец Лионель Месси забивал «Реалу» больше – 26 голов.
37-летний поляк провёл против «Реала» 18 матчей во всех турнирах за три клуба: «Барселону» (10 игр и шесть голов), «Боруссию» Дортмунд (пять матчей и пять голов) и «Баварию» (три встречи и один мяч).
