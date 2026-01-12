Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

37-летний Левандовски повторил достижение Суареса и Гризманна в матчах с «Реалом»

37-летний Левандовски повторил достижение Суареса и Гризманна в матчах с «Реалом»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился голом в финале Суперкубка Испании 2026 года с мадридским «Реалом», который завершился победой каталонцев со счётом 3:2. Это 12-й гол поляка в противостояниях с «Королевским клубом» за всю карьеру.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Как сообщает Stats Foot, по этому показателю Левандовски сравнялся с уругвайским экс-форвардом сине-гранатовых Луисом Суаресом и французским нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном. Отмечается, что в XXI веке только звёздный аргентинец Лионель Месси забивал «Реалу» больше – 26 голов.

37-летний поляк провёл против «Реала» 18 матчей во всех турнирах за три клуба: «Барселону» (10 игр и шесть голов), «Боруссию» Дортмунд (пять матчей и пять голов) и «Баварию» (три встречи и один мяч).

Материалы по теме
Фото: реакция Мбаппе, который пытался остановить чемпионский коридор для «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android