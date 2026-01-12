«Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд. Ранее такое было 44 года назад
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче третьего раунда Кубка Англии (первый этап турнира, когда участвуют команды из АПЛ. — Прим. «Чемпионата») со счётом 1:2. Тем самым «красные дьяволы» повторили антирекорд клуба 44-летней давности.
Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12' 0:2 Уэлбек – 64' 1:2 Шешко – 85'
Удаления: Лэйси – 89' / нет
Как сообщает Opta Sport, «Манчестер Юнайтед» вылетел в первом раунде и в Кубке английской лиги, и в Кубке Англии впервые с сезона-1981/1982.
Напомним, ранее «красные дьяволы» вылетели из Кубка английской лиги сезона-2025/2026, уступив в серии послематчевых 11-метровых ударов команде из низшей лиги «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 пен.). Это был второй раунд турнира и первый для «МЮ» в розыгрыше.
