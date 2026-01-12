Голкипер «Реала» Куртуа: Винисиус был настоящей головной болью для «Барселоны»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа оценил игру нападающего Винисиуса Жуниора в матче с «Барселоной» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

«Мы полностью ему доверяем. Он отличный игрок, и мы знаем, на что он способен. Сегодня он снова это показал. Это молодой футболист с большим талантом и высоким качеством. Его гол получился потрясающим, а на протяжении всего матча он был настоящей головной болью для соперника. Возможно, мы использовали его потенциал не так часто, как следовало. Он провёл отличный матч, и, надеюсь, мы сможем извлечь из этого позитив, несмотря на поражение. В январе нас ждут три-четыре очень важных игры — посмотрим, удастся ли нам их выиграть», — приводит слова Куртуа официальный сайт «Реала».

В этом матче Винисиус забил один гол и был заменён на 82-й минуте.