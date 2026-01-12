Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Реала» Куртуа: Винисиус был настоящей головной болью для «Барселоны»

Голкипер «Реала» Куртуа: Винисиус был настоящей головной болью для «Барселоны»
Комментарии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа оценил игру нападающего Винисиуса Жуниора в матче с «Барселоной» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Мы полностью ему доверяем. Он отличный игрок, и мы знаем, на что он способен. Сегодня он снова это показал. Это молодой футболист с большим талантом и высоким качеством. Его гол получился потрясающим, а на протяжении всего матча он был настоящей головной болью для соперника. Возможно, мы использовали его потенциал не так часто, как следовало. Он провёл отличный матч, и, надеюсь, мы сможем извлечь из этого позитив, несмотря на поражение. В январе нас ждут три-четыре очень важных игры — посмотрим, удастся ли нам их выиграть», — приводит слова Куртуа официальный сайт «Реала».

В этом матче Винисиус забил один гол и был заменён на 82-й минуте.

Материалы по теме
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android