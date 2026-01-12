«Барселона» выиграла четвёртый трофей под руководством Ханс-Дитер Флика

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:2. Для каталонцев под руководством немецкого специалиста Ханс-Дитер Флика это четвёртый трофей.

Ранее сине-гранатовые завоевали три трофея в 2025 году: Суперкубок Испании, а также чемпионат и Кубок страны. Отметим, в финалах Суперкубков и Кубка — «Барселона» была сильнее мадридского «Реала».

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. За это время каталонская команда провела 88 матчей во всех турнирах, в которых одержала 66 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Средний показатель очков за матч у Флика в стане сине-гранатовых — 2,35.