«Барселона» выиграла четвёртый трофей под руководством Ханс-Дитер Флика
Поделиться
«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:2. Для каталонцев под руководством немецкого специалиста Ханс-Дитер Флика это четвёртый трофей.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Ранее сине-гранатовые завоевали три трофея в 2025 году: Суперкубок Испании, а также чемпионат и Кубок страны. Отметим, в финалах Суперкубков и Кубка — «Барселона» была сильнее мадридского «Реала».
Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. За это время каталонская команда провела 88 матчей во всех турнирах, в которых одержала 66 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Средний показатель очков за матч у Флика в стане сине-гранатовых — 2,35.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 января 2026
-
04:50
-
04:19
-
03:47
-
03:21
-
02:58
-
02:45
-
02:38
-
02:22
-
02:20
-
02:09
-
02:08
-
01:57
-
01:47
-
01:35
-
01:32
-
01:14
-
01:14
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:34
-
00:32
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 11 января 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:40