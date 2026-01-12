Скидки
«Барселона» выиграла четвёртый трофей под руководством Ханс-Дитер Флика

«Барселона» выиграла четвёртый трофей под руководством Ханс-Дитер Флика
«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:2. Для каталонцев под руководством немецкого специалиста Ханс-Дитер Флика это четвёртый трофей.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Ранее сине-гранатовые завоевали три трофея в 2025 году: Суперкубок Испании, а также чемпионат и Кубок страны. Отметим, в финалах Суперкубков и Кубка — «Барселона» была сильнее мадридского «Реала».

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. За это время каталонская команда провела 88 матчей во всех турнирах, в которых одержала 66 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Средний показатель очков за матч у Флика в стане сине-гранатовых — 2,35.

Новости. Футбол
