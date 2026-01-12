Скидки
Тренер «Реала» Алонсо оценил игру Мбаппе после поражения в матче с «Барселоной»

Тренер «Реала» Алонсо оценил игру Мбаппе после поражения в матче с «Барселоной»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:3).

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Мы собирались выпустить его ещё до того, как пропустили третий гол — при счёте 2:3. Оставалось 15–20 минут, и с его выходом мы хотели создать угрозу: играть между линиями, находить пространство. План был — прибавить в эти 15–20 минут за счёт замен и свежей энергии. Он не был готов начать матч с той интенсивностью, которую должен был дать, поэтому было лучше использовать его как игрока, способного усилить игру. В этом и заключалась идея, и именно такое решение мы приняли», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

Мбаппе впервые вышел на поле после травмы. Француза выпустили на 76-й минуте.

Новости. Футбол
