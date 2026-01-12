Тренер «Реала» Алонсо оценил игру Мбаппе после поражения в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:3).

«Мы собирались выпустить его ещё до того, как пропустили третий гол — при счёте 2:3. Оставалось 15–20 минут, и с его выходом мы хотели создать угрозу: играть между линиями, находить пространство. План был — прибавить в эти 15–20 минут за счёт замен и свежей энергии. Он не был готов начать матч с той интенсивностью, которую должен был дать, поэтому было лучше использовать его как игрока, способного усилить игру. В этом и заключалась идея, и именно такое решение мы приняли», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

Мбаппе впервые вышел на поле после травмы. Француза выпустили на 76-й минуте.