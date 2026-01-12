Хакеры взломали аккаунт Фернандеша в соцсети, выложив «инсайд» о Роналду и оскорбив «МЮ»

Официальный аккаунт полузащитника сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в социальной сети X был взломан хакерами. Об этом сообщила пресс-служба «красных дьяволов».

Неизвестные получили доступ к аккаунтам Фернандеша и выложили серию провокационных постов. Они призвали «разгромить» «Манчестер Юнайтед», вызвали профессионального дартсмена Люка Литтера сыграть в FIFA (ныне EA Sports) один на один, потребовали «избавиться от INEOS» (британская компания, находящаяся в руководстве «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»), использовали расистское обращение в адрес рэпера KSI, предложили совместную работу актрисе для взрослых с грубыми намёками, заявили о страстной любви к известной футболистке «Комо» Алише Леманн, дали инсайд о завершении карьеры Криштиану Роналду, а также анонсировали переход Бруну в сборную Англии по крикету.

Фото: Скриншот из соцсети Бруну Фернандеша в X

Завершил серию постов хакер фотографией табло известного матча, в котором «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0.

Позже все эти посты были удалены из аккаунта.