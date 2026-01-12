Федерико Кьеза выразил готовность перейти в «Ювентус»

Правый фланговый нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза готов вернулся в «Ювентус». Туринский клуб рассматривает вариант аренды игрока с последующим правом выкупа, утверждает инсайдер Николо Скира.

Ожидается, что стороны перейдут к обсуждению сделки уже на следующей неделе. При этом руководство «Ливерпуля» предпочло бы расстаться с футболистом на условиях полноценного трансфера, а не временного перехода.

Итальянец стал игроком мерсисайдцев в августе 2024 года, перебравшись из «Ювентуса» за € 12 млн. Его соглашение с английским клубом рассчитано до конца июня 2028 года, а текущая рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €18 млн.

За время выступлений в составе «Ювентуса» Кьеза провёл 131 матч, записав на свой счёт 32 забитых мяча и 24 результативные передачи. В нынешнем сезоне он выходил на поле за «Ливерпуль» в 20 встречах, суммарно проведя 469 минут и отметившись двумя голами и тремя ассистами.

