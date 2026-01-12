Скидки
Стало известно, почему состав «Реала» был изменён перед финалом Суперкубка Испании

Стало известно, почему состав «Реала» был изменён перед финалом Суперкубка Испании
11 января в Джидде состоялся финал Суперкубка Испании, в котором «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 3:2 и завоевала трофей.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Перед началом встречи, в 20:45 по московскому времени, были опубликованы стартовые составы команд. Изначально в основе «Реала» оказался Арда Гюллер, однако вскоре тренер мадридцев Хаби Алонсо скорректировал заявку, отдав место в старте Гонсало Гарсии.

По информации журналиста Марио Картахены, появление Гюллера в первоначальном составе было технической ошибкой — участие Гарсии в стартовом составе планировалось с самого начала.

Напомним, у «Барселоны» забивали Рафинья (дубль) и Роберт Левандовски. У «Реала» — Винисиус и Гонсало Гарсия.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

