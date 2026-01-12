Стало известно, почему состав «Реала» был изменён перед финалом Суперкубка Испании
11 января в Джидде состоялся финал Суперкубка Испании, в котором «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 3:2 и завоевала трофей.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Перед началом встречи, в 20:45 по московскому времени, были опубликованы стартовые составы команд. Изначально в основе «Реала» оказался Арда Гюллер, однако вскоре тренер мадридцев Хаби Алонсо скорректировал заявку, отдав место в старте Гонсало Гарсии.
По информации журналиста Марио Картахены, появление Гюллера в первоначальном составе было технической ошибкой — участие Гарсии в стартовом составе планировалось с самого начала.
Напомним, у «Барселоны» забивали Рафинья (дубль) и Роберт Левандовски. У «Реала» — Винисиус и Гонсало Гарсия.
