Стало известно, почему состав «Реала» был изменён перед финалом Суперкубка Испании

11 января в Джидде состоялся финал Суперкубка Испании, в котором «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 3:2 и завоевала трофей.

Перед началом встречи, в 20:45 по московскому времени, были опубликованы стартовые составы команд. Изначально в основе «Реала» оказался Арда Гюллер, однако вскоре тренер мадридцев Хаби Алонсо скорректировал заявку, отдав место в старте Гонсало Гарсии.

По информации журналиста Марио Картахены, появление Гюллера в первоначальном составе было технической ошибкой — участие Гарсии в стартовом составе планировалось с самого начала.

Напомним, у «Барселоны» забивали Рафинья (дубль) и Роберт Левандовски. У «Реала» — Винисиус и Гонсало Гарсия.

