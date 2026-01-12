Погребняк отреагировал на приглашение Жиркова в тренерский штаб Гусева в «Динамо»

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Павел Погребняк высказался о приглашении бывшего футболиста национальной команды Юрия Жиркова в штаб главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

«Юра Жирков вошёл в тренерский штаб «Динамо». Новый этап у «Жира», который, по моему мнению, является одним из лучших футболистов нашей страны. Желаю удачи и побед, ведь такой клуб должен быть гораздо выше в турнирной таблице. Очень приятно было выступать с Юрой в одной команде, как в составе «Динамо», так и в национальной сборной», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

В субботу, 10 января, пресс‑служба «Динамо» сообщила, что Юрий Жирков и Роман Шаронов стали ассистентами Гусева. Также в тренерский штаб вошёл аргентинский специалист Агустин Киильяборда, который будет отвечать за физическую подготовку.

Материалы по теме Газзаев отреагировал на приглашение Жиркова и Шаронова в тренерский штаб Гусева в «Динамо»

Топ-5 легенд футбола: