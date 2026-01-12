«МЮ» провёл переговоры с новым кандидатом на пост временного главного тренера — Романо

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик с высокой вероятностью займёт пост временного главного тренера в стане «красных дьяволов», сменив исполняющего обязанности главного тренера Даррена Флетчера.

По данным источника, Кэррик успешно провёл переговоры с INEOS (британская компания, находящаяся в руководстве «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») и руководством «Манчестер Юнайтед» и теперь возглавляет список кандидатов на эту должность.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» объявит имя нового тренера на этой неделе. Утверждается, что Кэррик надеется получить эту работу. Норвежский наставник Уле-Гуннар Сульшер, ранее считавшийся фаворитом на пост временного главного тренера «красных дьяволов», также ожидает решения руководства.

5 января клуб объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера. Португалец работал с «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

