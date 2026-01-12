Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если бы он не пришёл, я бы покинул клуб». Рафинья объяснил, из-за кого остался в «Барсе»

«Если бы он не пришёл, я бы покинул клуб». Рафинья объяснил, из-за кого остался в «Барсе»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался о победе в матче с «Реалом» (3:2) в финале Суперкубка Испании, в котором он забил два мяча, включая победный.

«Я бы не стал утверждать, что это мои лучшие моменты в сезоне — я к себе требователен. Могу лишь сказать, что всегда отдаюсь команде, помогаю и в обороне, и в атаке, делаю то, на что способен. У нас много молодых игроков. Наличие такого мышления и постоянного желания побеждать важно для клуба. Мы будем бороться за трофеи. Надев эту футболку, главной целью должен быть выигрыш титулов. Мы работаем в этом направлении. Самое важное сегодня — то, что команда во втором тайме вышла собранной. Мы сделали то, что было нужно Ханси Флику. Знаете, если бы он не пришёл в команду, я бы покинул «Барселону». Он всё изменил и сказал мне, что я буду важен — это то, что нужно игроку, уверенность», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья был признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании. В нынешнем сезоне бразилец выходил на поле в 17 матчах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Барселона» выиграла четвёртый трофей под руководством Ханс-Дитера Флика

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android