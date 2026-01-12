Григорян назвал решение для Алонсо, которое могло бы помочь «Реалу» в «эль класико»

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о решении для наставника мадридского «Реала» Хаби Алонсо, которое могло бы помочь «Королевскому клубу» в концовке «эль класико» в финале Суперкубка Испании 2026 года с «Барселоной». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу каталонцев.
«Мбаппе был максимально активен. Красную карточку на нём заработали. Он сделал всё возможное. Мне кажется, что свежий Мбаппе в сочетании с Винисиусом доставили бы проблемы «Барселоне», но Алонсо последнего заменил», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Напомним, на 82-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу каталонцев Алонсо заменил автора первого гола «сливочных» Винисиуса на аргентинского вингера Франко Мастантуоно. Французский форвард Килиан Мбаппе появился на поле на 76-й минуте.
