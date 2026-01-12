Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян назвал решение для Алонсо, которое могло бы помочь «Реалу» в «эль класико»

Григорян назвал решение для Алонсо, которое могло бы помочь «Реалу» в «эль класико»
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о решении для наставника мадридского «Реала» Хаби Алонсо, которое могло бы помочь «Королевскому клубу» в концовке «эль класико» в финале Суперкубка Испании 2026 года с «Барселоной». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу каталонцев.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Мбаппе был максимально активен. Красную карточку на нём заработали. Он сделал всё возможное. Мне кажется, что свежий Мбаппе в сочетании с Винисиусом доставили бы проблемы «Барселоне», но Алонсо последнего заменил», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 82-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу каталонцев Алонсо заменил автора первого гола «сливочных» Винисиуса на аргентинского вингера Франко Мастантуоно. Французский форвард Килиан Мбаппе появился на поле на 76-й минуте.

Материалы по теме
Алонсо назвал причину замены Винисиуса в концовке «эль класико» в Суперкубке Испании

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android