Войцеха Щенсного сняли курящим и выпивающим после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль провёл прямую трансляцию из раздевалки сине-гранатовых после победы над мадридским «Реалом» (3:2) в матче за Суперкубок Испании. На кадры попал голкипер каталонцев Войцех Щенсны с сигаретой и бутылкой пива в руках. Увидев поляка, Ямаль отвёл телефон в сторону со словами «уффф, это нельзя снимать».

Игра между «Барселоной» и «Реалом» прошла накануне, 11 января. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 праздновали сине-гранатовые.