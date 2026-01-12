Скидки
Главная Футбол Новости

Войцеха Щенсного сняли курящим и выпивающим после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании

Войцеха Щенсного сняли курящим и выпивающим после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль провёл прямую трансляцию из раздевалки сине-гранатовых после победы над мадридским «Реалом» (3:2) в матче за Суперкубок Испании. На кадры попал голкипер каталонцев Войцех Щенсны с сигаретой и бутылкой пива в руках. Увидев поляка, Ямаль отвёл телефон в сторону со словами «уффф, это нельзя снимать».

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Игра между «Барселоной» и «Реалом» прошла накануне, 11 января. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 праздновали сине-гранатовые.

Комментарии
