Саусь — о переходе в топ-клуб: если «Балтику» и меня всё устроит, будем общаться

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о своём будущем. Ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересован ЦСКА.

— К слухам про моё будущее отношусь спокойно. Это часть профессии и работы. Старался в отпуске не забивать этим голову и спокойно отдохнуть, перезагрузиться.

— Готов к переходу в топ-клуб?
— Если это устроит меня, «Балтику» и ЦСКА, будем общаться, — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Саусю 22 года, за «Балтику» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

