«Ростов» объявил состав команды, отправившейся на зимние сборы

Пресс-служба «Ростова» опубликовала состав команды, которая отправилась на зимнее учебно-тренировочные сборы. В рамках подготовки к весенней части сезона жёлто-синие сыграют с китайским «Чэнду Жунчэнем», «Родиной» и ЦСКА. Сборы команда Джонатана Альбы пройдут с 11 января по 22 февраля.

По итогам 18 проведённых матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов», набрав 21 очко, расположился на 11-м месте в турнирной таблице. В матче 19-го тура жёлто-синие сыграют с «Краснодаром» на выезде. Игра состоится 28 февраля.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место занимает «Зенит», третье — «Локомотив».

